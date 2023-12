Schnuppertag Mannlich-Gymnasium präsentierte sich als ein moderner Ort des Wissens

Der Andrang am vergangenen Freitag war riesig. Das Christian-von-Mannlich-Gymnasium Homburg hatte für die Grundschüler der Klassenstufe vier aus Homburg und Umgebung seine Türen geöffnet. An diesem Schnuppernachmittag durften sich die aktuellen Viertklässler gemeinsam mit ihren Eltern über die Schulform Gymnasium informieren. Insbesondere ging es dabei auch darum, die speziellen Angebote des Mannlich-Gymnasiums, auch im Hinblick auf das neue G9-Format, in Augenschein zu nehmen. Das breit gefächerte Unterrichtsangebot an der Unesco-Projektschule ist enorm.