Schnittbaumkurs beim OGV Kirrberg : So schneidet man Obstbäume richtig

Harry Lavall (rechts) zeigt interessierten Gartenbesitzern auf Einladung des OGV Kirrberg die richtigen Schnitte an Obstbäumchen. Foto: Markus Hagen

Kirrberg Einen entsprechenden Kurs hatte der OGV Kirrberg angeboten: Gartenexperte Harry Lavall informierte die Teilnehmer. Für den OGV war das aber nur der Auftakt einer Veranstaltungsreihe.

Zwei Jahre war es her, dass der Obst- und Gartenbauverein Kirrberg zu einem Obst-Baumschnittkurs einladen konnte. Coronabedingt mussten diese Kurse dann abgesagt werden. Nun war es endlich wieder soweit. Auf Einladung des OGV Kirrberg trafen sich 25 interessierte Gartenbesitzer in Kirrberg in einem Garten, wo Harry Lavall, Geschäftsführer der Gartenbauvereine Saarpfalz-Kreis, in zwei Stunden den Teilnehmern alles Wissenswerte zum richtigen und rechtzeitigen Schneiden von Obstbaumgehölzen erklärte und zeigte.

Die Teilnehmer kamen aus dem gesamten Saarpfalz-Kreis. Wolfgang Schupp aus Bexbach besitzt einen Garten mit Obstbäumen. „Ich habe vier Bäume, Pflaume, Mirabelle, Zwetschgen und Äpfel.“ Schon vor Jahren habe er einen Obstbaum-Schnittkurs unter der Leitung von Harry Lavall besucht. „Das ist schon einige Zeit her und daher bin ich froh, dass ich in Kirrberg bei einem weiteren Kurs wieder Näheres erfahren kann.“

Ausführlich zeigte Harry Lavall die richtigen Schnitte an jungen kleinen Obstbäumchen, wie Äpfeln, Zwetschgen, Kirschen und Mirabellen. „Wichtig ist, dass man rechtzeitig die Äste der Bäume beschneidet.“ Zu viel sei aber auch nicht in Ordnung. Der Termin für den Obstbaumschnitt sei mit Anfang Frühjahr gegeben. Vor zwei Jahren bei der letzten Veranstaltung des Obst- und Gartenbauvereins Kirrberg standen ältere Bäume im Blickpunkt der Obstbaumschnitt-Veranstaltung.

Wolfgang Lambert, der 1. Vorsitzende des OGV Kirrberg, freute sich, dass so viele Teilnehmer gekommen waren. „Die hohe Besucherzahl zeigte das große Interesse an den Obstbaumschnitt. Schön, dass wir nach zwei Jahren wieder unsere Freunde und Interessenten an unserer Arbeit zu uns einladen durften.“