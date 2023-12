Schnee in Homburg, Bexbach, Kirkel Schnee sorgte am Montag für Probleme im Kreis

Homburg · Am Montag kam der Schnee auch nach Homburg, Bexbach und Kirkel. Und wie das so ist, jubeln dann die einen, weil eine Welt in Weiß schön aussieht, weil Schneeballschlachten Spaß machen und der Weg zur Schule einfach interessanter wird.

04.12.2023 , 16:00 Uhr

Homburg im Schnee: In der Unteren Allee sah es romantisch aus. Foto: Markus Hagen