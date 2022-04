Wintereinbruch verursacht Schäden : Schneebruch mit schlimmen Folgen für Baumbestand

Der Schnee am vergangenen Wochenende hat viele Bäume beschädigt .Foto: Rolf Ruppenthal Foto: Ruppenthal

Homburg Der Schneefall in der Nacht von Freitag auf Samstag in der vergangenen Woche hat im Norden und Osten von Homburg zu umfangreichen Schäden an dem Baumbestand geführt. Wie die städtische Abteilung Umwelt und Grünflächen mitteilt, konnten vor allem die Baumkronen von immergrünen Nadelgehölzen wie Kiefer und Zeder, aber auch gerade im Austrieb befindliche Laubgehölze wie Birke, Traubenkirsche und Weide dem Gewicht des nassen Schnees nicht mehr standhalten.