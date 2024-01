So ändert sich die Haltung zur weißen Pracht mit den Jahren Die verlorene Liebe zum Schnee

Da zerren rutschige Straßen, die zur Langsamkeit zwingen, Berge, die das Auto nur vielleicht und unbeschadet hochkommt, an den Geduldsfäden – und am engen Zeitplan. Das hat die Woche gezeigt: Am Wetter kommt niemand vorbei, auch wenn es keine Schneestürme oder ähnliches sind. Eisregen reicht auch schon.