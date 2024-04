Bärenzwinger wird wieder sichtbar Große Fortschritte bei Sanierung der Ruine des Schlosses Karlsberg – das ist der aktuelle Stand

Man mag sich kaum vorstellen, wie sich die Region um Homburg entwickelt hätte, gäbe es heute noch das Schloss Karlsberg. Was Herzog Karl II. August von Pfalz-Zweibrücken und sein Generalbaudirektor Christian von Mannlich zwischen 1778 und 1788 erbaut hatten, wird heute noch gern in Sachen früherer Prunk und Dimension in einem Atemzug mit den ganz großen Schlossanlagen Europas genannt.