Widerstand weitet sich aus : Sparkassen-Schließungen im Saarpfalz-Kreis: Grüne fordern „alternative Angebote“

Die Kreissparkasse Saarpfalz hat angekündigt zehn Standorte zu schließen. Das sorgt für Kritik. Foto: dpa/Soeren Stache

Homburg Der Widerstand gegen die Schließung von zehn Standorten der Kreissparkasse Saarpfalz zum 1. März weitet sich aus. Nun haben sich auch die Kreis-Grünen zu Wort gemeldet.

Neben den Plänen an sich kritisieren die Grünen, dass der notwendige Dialog „nicht ideal verlaufen“ sei. Das zeige sich „nicht zuletzt am Beispiel Bliesmengen-Bolchen, wo die Schließung selbst für den dortigen Ortsvorsteher überraschend kam“, schreiben sie in einer Pressemitteilung. Sie fordern das Kreditinstitut zudem zu Gesprächen mit den jeweiligen Ortsvorsteherinnen beziehungsweise Ortsvertrauenspersonen auf. Dabei solle auch das weitere Vorgehen besprochen werden, „um so die Folgen der Schließungen abzumildern und alternative Angebote zu schaffen“.

Das ist die Begründung der Kreissparkasse

Die Kreissparkasse hatte ihre Entscheidung, die Filialen zu schließen, damit begründet, dass sich das Kundenverhalten geändert habe. Die Nutzerzahlen in den Filialen gingen seit Jahren zurück. Es werde auch weniger Bargeld am Automaten abgehoben, so hatte es geheißen.