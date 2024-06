Pause statt Pleite Homburger Eden-Kino muss jetzt doch nicht schließen – der Retter ist ein Altbekannter

Wenn es um das Eden-Kino in Homburg geht, gibt es nicht nur auf der Leinwand gerne einmal große Emotionen, sondern auch dann, wenn es um die Zukunft des Kinos selbst geht. Gerade in den vergangenen Wochen schlugen die Wellen hoch, und es wurde ziemlich laut um das Lichtspielhaus an der Zweibrücker Straße. Das lag daran, dass sich die jetzigen Betreiber und Pächter, Andreas und Timo Simon, zurückgezogen haben – letztlich dann doch ohne Trommelwirbel und dem öffentlichen Verkauf der Kinosessel und des Inventars. Ihren Rückzug teilten sie in einer Online-Botschaft über die sozialen Medien mit, die Fans reagierten entsprechend besorgt, wütend und traurig darauf.