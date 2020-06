Kostenpflichtiger Inhalt: Straßenschäden in Altstadt von Homburg : Die Untergasse ist eine Holperstrecke

Kaum zu glauben, dass sich mit der Untergasse mitten durch die Homburger Altstadt diese Schotterpiste zieht. Foto: Thorsten Wolf

Wie es mit der Sanierung der Straßenoberfläche weitergeht, steht noch nicht fest. Die Corona-Krise hat die Sache zusätzlich verzögert.

Schön ist anders: Wer in diesen Tagen – und in denen davor und wahrscheinlich noch in vielen danach – durch die Untergasse in der Homburger Altstadt läuft, der fühlt sich in Sachen Wegebeschaffenheit eher, als wäre er auf den Nebenstraßen von Mogadischu unterwegs. Die so oft gelobte und gerühmte Homburger Altstadt präsentiert sich hier als Mix aus Schotterpiste, Asphalt-Fragment, Stahlplatte und Baustellen-Resten. Und das eben nicht erst seit gestern oder vorgestern.

Umso kurioser wirkt das Ganze, wurde doch die unmittelbar angrenzende Eisenbahnstraße nach umfangreichen Arbeiten an Versorgungsleitungen im Frühjahr 2019 gleich mit einem ganz neuen Oberflächen-Design versehen (wir berichteten mehrfach). Vergleichbare Arbeiten gab es da auch in den Untergasse an Leitungsanlagen. Allerdings blieb eine ordnungsgemäße und einigermaßen ansehnliche Wiederherstellung des Straßenbelags bislang aus. Und eine Nachfrage bei der Homburger Stadtverwaltung verdeutlichte, dass es wohl unter anderem am Geld hängt. Oder besser: An der Antwort auf die Frage, wer in welchem Umfang für die Kosten eintreten muss.

Stadtpressesprecher Jürgen Kruthoff: „Klar ist, dass die Straße durch verschiedene Bautätigkeiten, so durch den Neubau eines Wohnhauses sowie durch Kabel- und Leitungsarbeiten der Stadtwerke und des Energieversorgers Creos, beschädigt wurde.“ Hier gebe es nun einen Kostenaufteilungsschlüssel, „der allerdings noch von unserem Rechtsamt geprüft werden muss. Aufgrund der Corona-Situation hat das Rechtsamt eine Prüfung noch nicht durchführen können“, so Kruthoff weiter. Zusätzlich müsse auch bewertet werden, ob es sich bei der Wiederherstellung der Untergasse möglichweise um eine so genannte „grundhafte Sanierung“ handeln wird. „Eine solche zieht Ausbaubeiträge nach sich. Damit wäre dann auch die Allgemeinheit gebührenpflichtig.“ Dann würden die Anlieger der Untergasse mit zur Kasse gebeten. „Wird allerdings lediglich der vorherige Zustand hergestellt, entfiele diese Überlegung, dann käme es zur Kostenaufteilung zwischen der Stadt, den Stadtwerken Homburg sowie der Firma Creos und der Baufirma, die den Neubau erstellt hat – nach dem oben genannten. Kostenschlüssel.“ Auch für dieses Vorgehen sei man, wie Kruthoff klarmachte, gerüstet, „da der ausgetauschte Belag der Eisenbahnstraße aufgehoben wurde, um eventuell mit diesem die Untergasse wieder in den ursprünglichen Zustand zu versetzen“.

Um die Sache noch ein bisschen komplexer zu machen, verwies Jürgen Kruthoff gegenüber unserer Zeitung noch auf einen weiteren Aspekt. Und auch der betrifft das liebe Geld, konkret mögliche Förderungen aus Kassen Dritter. „Erschwerend zu diesen offenen Fragen kommt hinzu, dass nach derzeitigem Stand unser integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (Isek) bis zur Straßenmitte der Untergasse reicht. Der Denkmalschutz fordert aber für eine Gestaltungsvorschrift im Isek eine komplette Aufnahme der ganzen Straße und beider Bebauungsseiten.“ Kurz gesagt: Entweder alles oder nix. Um die Untergasse nun in dieses Förderprogramm aufzunehmen, benötige man wohl noch einen entsprechenden Ratsbeschluss. Der könnte dann für eine finanzielle Unterstützung bei der Sanierung sorgen. „Sollte ein solcher Ratsbeschluss erfolgen, könnten Teile des Ausbaus förderfähig und somit günstiger werden.“

Straßendesign im Stahlplatten-Format, kaum angemessen für Homburgs gute Stube. Foto: Thorsten Wolf