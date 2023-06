Fußball „Wir müssen uns nicht alles gefallen lassen“

Nimmt die Gewalt im saarländischen Amateurfußball zu? Zumindest gibt es Fälle, die darauf hindeuten, dass die Hemmschwelle gegenüber den Unparteiischen sinkt. Insbesondere ein Fall sorgte zuletzt saarlandweit für Betroffenheit: Am 28. Mai war beim Kreisliga-Spiel des 1. FC Fitten gegen die SG Leuktal der Schiedsrichter während des Spiels von einem Fittener Spieler tätlich angegriffen worden (wir berichteten). Nachdem der Unparteiische die Partie abgebrochen hatte, wurde er von einem weiteren FC-Spieler von hinten angegangen und mit der Faust ins Gesicht geschlagen. „Dadurch stürzte der Schiedsrichter zu Boden und war für einige Sekunden benommen“, hieß es dazu in einer Mitteilung des Saarländischen Fußball-Verbandes (SFV). Wie der Verband weiter mitteilte, wurden die beiden Spieler gesperrt. Der Vorfall werde am 21. Juni vor der Verbandsspruchkammer des SFV verhandelt.