Szenische Lesung in Homburg Schauspieler Martin Feifel tritt in der Ruine der Synagoge auf

Die Ruine der ehemaligen Synagoge in Homburg an Hang zum Schlossberg ist ein besonderer Ort, der vor allem dann ins Bewusstsein rückt, wenn der Opfer der Reichspogromnacht am 9. November 1938 gedacht wird. Erinnert wird dann an den Tag, der mit seiner Brutalität und Menschenverachtung vor allem für die jüdische Bevölkerung Deutschlands ein Schicksalsschlag war. Damals wurden auch in Homburg, wie überall in Deutschland, jüdische Geschäfte geplündert und zerstört, Menschen mit roher Gewalt angegriffen und die Synagoge schwer beschädigt. Endgültig zur Ruine wurde das Gebäude durch einen Bombentreffer gegen Ende des Zweiten Weltkrieges.