Gewerbetreibende in Homburg : In Homburg wird schönstes Schaufenster gesucht

Homburg „Alles neu macht der Mai“. Unter diesem Motto haben sich das Amt für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing, der Beauftragte für Stadtmarketing, die Vereine Homburger Altstadt, die Tal-Zentrumsinitiative und der Gewerbeverein Homburg eine kreative Aktion einfallen lassen, um das Stadtbild von Homburg zu verschönern und um Anreize für die Kundinnen und Kunden zu schaffen, mal wieder bummeln zu gehen.

Die Geschäfte sowohl in der Innenstadt als auch in den Vororten haben ihre Schaufenster extra für diese Aktion frühlingshaft dekoriert, um bei dem Wettbewerb um den Titel „Schönstes Schaufenster in Homburg“ mitzumachen. In der Zeit von diesem Montag bis 16. Mai haben nun alle Besucherinnen und Besucher von Homburg und den Vororten die Möglichkeit, für das schönste Schaufenster abzustimmen. Hierzu müssen sie einfach ihr Favoriten-Fenster fotografieren und dieses per E-Mail an voting@homburg.de schicken. Das Foto kann auch per Post an das Amt für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing, Am Forum 5, geschickt oder auf der Facebook-Seite des Amtes für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing gepostet werden. Einsendeschluss ist am 16. Mai. Unter allen Teilnehmern werden attraktive Preise verlost, erster Preis ist ein 32-Zoll-Fernseher. Die Teilnahmebedingungen sind aufgelistet unter www.homburg.de.