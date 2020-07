Polizei : Schaufenster mit Stein eingeworfen

Foto: picture alliance / dpa/Patrick Pleul

Homburg Im Zeitraum vom Freitag, 17. Juli, 18 Uhr, bis Samstag, 18. Juli, 11.25 Uhr, kam es an einem Gewerbekomplex in der Talstraße in Homburg, zu einem Sachbeschädigungsdelikt, wie die Polizei mitteilt. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte eine zur Uhlandstraße hin befindliche Schaufensterscheibe des Gewerbekomplexes mittels Steinwurf.

An der Schaufenster-scheibe entstand hierdurch Sachschaden. Täterhinweise liegen bislang nicht vor.