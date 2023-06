Ärger um Campingplatz Naturschützer kritisieren Pläne für Campingplatz Königsbruch scharf

Dem Campingplatz Königsbruch sieht man nicht unbedingt an, dass seine Idylle gefährdet sein könnte. Jetzt kommen eigentlich die Monate, in denen man es sich hier so richtig gut gehen lassen kann. Doch es rumort auf dem Platz und auch im weiteren Umfeld immer heftiger. Hintergrund ist, dass der Stadtrat Homburg unter anderem einen Bebauungsplan-Entwurf für das Gebiet beschlossen hat. Seit Jahrzehnten sind auf den Flächen um die Seen richtige Häuschen entstanden, mit Terrassen und Anbauten.