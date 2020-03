Nach Orkan Sabine : Das „grüne Tor“ von Einöd hat Lücken

Sturmtief „Sabine“ ließ an der „Birken-Allee“ in Einöd im Februar zwei Bäume fallen, die Lücken werden größer – auf Wunsch des Ortsrates soll nun nachgepflanzt werden. Foto: Thorsten Wolf

Homburg Vier Wochen nach dem Orkan „Sabine“ sind nun die Schäden im Baumbestand deutlich zu erkennen. Betroffen ist Einöd, aber auch der Homburger Stadtwald.

Als um den 9. Februar herum das Sturmtief „Sabine“ über das Saarland hinwegfegte, da hielten die Menschen den Atem an. Und auch wenn es am Ende zumindest in unserer Region nicht so schlimm kam, wie es im Vorfeld befürchtet worden war, hat „Sabine“ doch ihre deutlichen Spuren hinterlassen. Und das natürlich auch in Homburg, der Stadt des Baumes. Folgerichtig ist die Verwaltung aktuell immer noch damit beschäftigt, die Folgen des Sturmtiefs abzuarbeiten. Und auch in den politischen Gremien ist „Sabine“ noch immer ein Thema.