Baumaßnahme : Saarpfalzhalle soll bis Frühjahr fertig sein

Derzeit laufen Sanierungsarbeiten an der Saarpfalzhalle in Einöd. Foto: Thorsten Wolf

Einöd Die Sanierung der Saarpfalzhalle läuft. Bereits Ende November sollen 80 Prozent der Arbeiten abgeschlossen werden, sodass hier bereits Veranstaltungen laufen können.

Der Zustand der Saarpfalzhalle in Einöd ist schon seit langem ein Thema im Ort. Das rund 40 Jahre alte Gebäude ist ohne Frage in die Jahre gekommen. Schwieriger wurde es da schon beim Thema Sanierung. Die wurde seit langem vehement gefordert, versprochen und auch verschoben. Seit einiger Zeit tut sich hier nun tatsächlich etwas. In der jüngsten Ortsratssitzung in Einöd gab Professor Franz Heinrich, der zuständige Projektsteuerer, einige Einblicke in den aktuellen Stand der Dinge.

Demnach sollen bis Ende November 80 Prozent der Arbeiten abgeschlossen sein, sodass eventuell angekündigte Weihnachtsfeiern der Einöder Vereine in der Halle veranstaltet werden können, informiert die Stadt. Ende September lasse sich Genaueres dazu sagen, wie lange die noch zu erledigenden Arbeiten dauern werden. Momentan gebe es nämlich Lieferengpässe bei bestimmten Materialien und Bauelementen bei den beauftragten Baufirmen. Daher könnten Fristen nicht eingehalten werden, zum Beispiel bei Fenstern, die geordert wurden. Dennoch sei man im Plan, derzeit werden umfangreiche Elektroarbeiten ausgeführt. Was Heinrich wichtig ist: Das Projekt, speziell die Sanierung in Sachen Energieeffizienz habe Vorbildcharakter. Wärme kommt über eine Wärmepumpe von außen, was im Endeffekt fast 70 Prozent der Heizenergie ausmachen werde. Dieses Vorgehen passe nach Einschätzung von Heinrich auch bestens zu Einöd als Teil der Biosphärenregion Bliesgau.

Die Kosten für die Gesamtmaßnahme liegen bei 1,6 Millionen Euro, wobei 90 Prozent von Land beziehungsweise Bund übernommen werden, der Eigenanteil der Stadt liegt bei zehn Prozent. Ein Großteil der Investitionssumme ist für die energetische Sanierung vorgesehen.

Ist die Saarpfalzhalle fertig, wird auch eine „höhere Nutzung“, zum Beispiel durch Schulsport angestrebt. Wie kürzlich berichtet, plant die Stadt, die Raumnot an der Grundschule Einöd durch einen Umbau der Turnhalle zu lindern. Hier könnten unter anderem zusätzliche Klassenzimmer entstehen. Voraussetzung für die Umsetzung seien allerdings finanzielle Zuschüsse. Wird die Turnhalle tatsächlich irgendwann Unterrichtsraum, dann soll der Sportunterricht in der nahe gelegenen Saarpfalzhalle stattfinden, hatte die Stadt angekündigt. Bis zum Herbst soll in Sachen Grundschule eine Feinplanung stattfinden, so der Zeitplan. Bis Jahresende soll dies abgeschlossen sein. Im Rahmen des Schulsanierungsprogramms des Bundesfinanzministeriums will man dann Fördermittel beantragen für den Umbau der Schulturnhalle und der FGTS, der freiwilligen Nachbetreuung. Klar ist auch: Ohne diese finanzielle Hilfe wird es nicht gehen (wir berichteten).

Während es beim Thema Schulturnhallenumbau also noch dauert, ist man bei der Saarpfalzhalle schon weiter und quasi unterwegs Richtung Zielgerade. Auch wenn es bereits vor Weihnachten möglich sein soll, sie zu nutzen, der endgültige Abschluss der Arbeiten wird sich noch etwas hinziehen „Wichtig ist, dass zunächst die Funktionalität hergestellt ist, endgültig abgeschlossen werden die Arbeiten voraussichtlich im Frühjahr 2020“, machte Heinrich deutlich.