Die Arbeiten starten am Hauptbahnhof : Ab Montag wird die Erbach-Umgehung saniert

Am Montag ist Homburg wieder um eine große Baustelle reicher: Dann wird die Erbach-Umgehung bis zum Jahresende saniert. In mehreren Bauphasen geplant, wird es bei der Maßnahme auch Vollsperrungen geben. Foto: dpa/Stefan Sauer

Homburg Zunächst wird die L 118 teils unter Vollsperrung zwischen dem Homburger Hauptbahnhof und der Feuerwehr auf Vordermann gebracht. Insgesamt soll die 3,3 Millionen Euro teure Maßnahme bis Jahresende dauern.

Der Startschuss fällt diesen Montag, 9. März, 9 Uhr: Ab dann wird der Landesbetrieb für Straßenbau für knapp 3,3 Millionen Euro die Straßendecke der Landstraße 118 (Robert-Bosch-Straße/Erbach-Umgehung), auf einer Länge von insgesamt 5,5 Kilometern erneuern. Betroffen bei der wichtigen Homburger Verkehrsader ist die Strecke zwischen der Bahnbrücke Homburg- die am Hauptbahnhof die L 118 über die Gleisanlage der Bahn führt - und der Ortsdurchfahrt Jägersburg. Vor einem Monat war noch „Mitte März“ als Start genannt worden, damals war die Maßnahme nur ausgeschrieben, Termine standen nicht fest, nur geplante Zeitfenster.

Das ist inzwischen anders. In einem ersten Bauabschnitt wird die Bahnbrücke am Hauptbahnhof für knapp zwei Wochen voll gesperrt, um die Straßen- und Brückenbauarbeiten vom Bahnhof bis zur Feuerwehr durchführen zu können, erklärt der LfS auf Anfrage. Der Verkehr werde über die Berliner Straße einmal in Fahrtrichtung B 423/Bexbacher Straße (Am Zunderbaum) nach links in Richtung City, und zum anderen ab der Berliner Straße nach rechts über Bruchhof in die Innenstadt umgeleitet.

Diese Arbeiten könnten aus verkehrssicherheitstechnischen und arbeitsschutzrechtlichen Gründen teilweise nur unter Vollsperrungen ausgeführt werden, weil die Fahrbahnen dort schlicht nicht breit genug sind. Danach würden in mehreren Bauabschnitten die Straßenbauarbeiten von der Feuerwehr bis zur Berliner Straße durchgeführt. Hierbei werde der Verkehr teilweise in Einbahnstraßenregelung über die Bahnbrücke an den Baufeldern vorbeigeführt. „Diese Arbeiten sollen spätestens mit Beginn der Sommerferien abgeschlossen sein“, schätzt der LfS. Das wäre am 6. Juli.

Nach den Ferien – also ab dem 17. August - liefen schließlich die Arbeiten zur Fahrbahnerneuerung von der Berliner Straße bis in die Ortsdurchfahrt Jägersburg in verschiedenen Vollsperrungen. Die genauere Planung hierzu will der LfS später mitteilen. Insgesamt geht die Behörde davon aus, dass sich diese bis Ende 2020 hinziehen.

Man rechne mit geringfügigen Störungen. Den Verkehrsteilnehmern empfehle man, auf die Verkehrsmeldungen im Rundfunk zu achten, etwaige Störungen bei der Routenplanung zu berücksichtigen und angemessene Fahrzeit für die Umleitungsstrecke einzuplanen.

Der LfS hatte im Februar betont, der erste Teil der Arbeiten müsse bis zum 30. Juni beendet sein. Denn in der Folge stehen bekanntlich Arbeiten an der B 423 an, die im Zusammenhang mit dem Anlegen der neuen Autobahnzufahrt (drittes Ohr) an der A6-Ausfahrt Homburg/Bexbach stehen. Dort ist während den Sommerferien auch eine Vollsperrung geplant. Dann wird die B 423 unter der Autobahnbrücke an der Abfahrt nämlich tiefer gelegt und an der Brücke gebaut. Der Verkehr von Bexbach nach Homburg fließt dann nach LfS-Planung über Kleinottweiler und die B423 nach Jägersburg.