Bilanz Römermuseum Eine Saison mit vielen Erfolgsgeschichten

Die Antwort auf die Frage, ob die nun fast beendete Saison im Römermuseum Schwarzenacker hervorragend gelaufen sei, müssen Philipp Scheidweiler, der Geschäftsführer der Stiftung Römermuseum als Dach der Einrichtung, und Museumsleiterin Sabine Emser am vergangenen Donnerstag im Gespräch mit unserer Zeitung nicht lange nachdenken. „Ja, das kann man so sagen“, bestätigt Emser. Philipp Scheidweiler hat zu dieser Einschätzung die passenden Zahlen: Schon vor dem Ende des öffentlichen Museumsbetriebs am 31. Oktober könne man jetzt auf 17 000 Besucher zurückblicken. „Am Ende kommen wir vielleicht auf 18 000“, so Scheidweiler. Im vergangenen Jahr seien es 14 000 gewesen.