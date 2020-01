Unwetter : Sturm weht Bäume um und sorgt für Sachschaden

Auch in Homburg und Bexbach hat der Sturm von Dienstagmorgen für Schäden gesorgt. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Homburg/Oberbexbach Sturmböen und heftiger Regen, zum Teil vermischt mit Schnee, haben am Dienstagvormittag, 28. Januar, zwischen 9 und 12 Uhr auch in Homburg und Bexbach ihre Spuren hinterlassen. Verletzt wurde niemand, aber es entstand Sachschaden, so die erste Bilanz der Polizei am frühen Nachmittag.

So stürzten auf der L 118 zwischen Jägersburg und Reiskirchen zwei Bäume um. Die Straße musste während der Aufräumarbeiten komplett gesperrt werden, auch die Feuerwehr und der Saarforst seien vor Ort gewesen.

In der Marktstraße in der Homburger Innenstadt wurde ein parkendes Auto, in dem niemand mehr saß, von einem herunter gewehten Dachziegel beschädigt.