Polizei Homburg : Autoscheibe eingeschlagen

Schwarzenbach Die Polizei in Homburg fahndet nach einem bislang unbekannten Täter, der am Neujahrstag im Stadtteil Schwarzenbach ein geparktes Auto beschädigt hat. In der Zeit von 2.30 bis 12.10 Uhr wurde die Seitenscheibe eines in der Einöder Straße geparkten VW T-Roc mit einem noch nicht bekannten Gegenstand eingeschlagen.

Aus dem Wagen wurde laut Polizei nichts entwendet.