In Jägersburg und Schwarzenbach : Reifen an neun Autos platt gestochen

Reifenstecher waren in den Homburger Ortsteilen unterwegs. Foto: dpa/Friso Gentsch

Reiskirchen/Jägersburg/Schwarzenbach Reifenstecher waren in der Nacht von vergangenem Samstag, 25. Mai, auf Sonntag, 26. Mai, vor allem in Reiskirchen und Jägersburg unterwegs. Insgesamt haben die bislang unbekannten Täter an neun Autos die Reifen platt gestochen, wie die Polizei weiter mitteilt.

Aufgrund der örtlichen Nähe gebe es vermutlich einen Zusammenhang zwischen den Vorfällen. Die betroffenen Autos standen, abgesehen von einer Ausnahme, entlang der Hauptdurchgangsstraßen der beiden Orte in Richardstraße und in der Saar-Pfalz-Straße.

An einem weiteren Pkw, der in Schwarzenbach abgestellt war, wurde ebenfalls ein Reifen platt gestochen.