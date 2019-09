Etwa 3500 Euro Sachschaden : Auto wurde großflächig zerkratzt

Ein schwarzer Audi ist von einem bislang unbekannten Täter mit einem spitzen Gegenstand auf der linken Seite sowie im rückwärtigen Bereich zerkratzt worden. Der Schaden beläuft sich auf eine Höhe von etwa 3500 Euro, teilte die Polizei weiter mit.

Passiert sei dies irgendwann zwischen Freitag, 6. September, gegen 18.30 Uhr, und Samstag, 7. September, gegen 7.43 Uhr. Der Audi war in diesem Zeitraum auf dem frei zugänglichen Parkplatz eines Hauses in der Charlottenburger Straße 46 in Erbach abgestellt. Nun werden Zeugen des Vorfalls gesucht.