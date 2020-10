Corona-Infektionszahlen : Saarpfalz-Kreis könnte bald Risikogebiet sein

09.10.2020, Sachsen, Dresden: Ein Arzt der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen hält in der Corona-Teststation für Urlaubsrückkehrer am Flughafen Dresden International einen Coronavirus-Test in den Händen. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Robert Michael

Homburg Nachdem der Saarpfalz-Kreis am Samstagabend noch einziger Landkreis im Saarland war, der die magische 50er-Grenze hin zum Risikogebiet noch nicht überschritten hatte, ist davon auszugehen, dass die am späten Sonntagabend so weit sein wird.