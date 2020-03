Junges Engagement im Bliesgau: : „Junge Biosphäre“ geht in die Verlängerung

Homburg Der Saarpfalz-Kreis übernimmt bis Ende 2021 die Trägerschaft des Projekts, das dem Nachwuchs die Biosphäre näherbringen will.

Landrat Theophil Gallo, der auch Verbandsvorsteher des Biosphärenzweckverbandes ist, bekräftigt: „Es gibt viele für Nachhaltigkeit engagierte junge Menschen. Das belegt die „Fridays for Future“-Bewegung. Unser Anliegen zum Projektstart war es schon vor drei Jahren, junge Menschen für die Themen der Biosphäre Bliesgau zu gewinnen. Im zurückliegenden Projektzeitraum diskutierten sie in Wochenend-Foren, tauschten Ideen aus, krempelten die Arme hoch und realisierten kleine Projekte in ihren Heimatorten. Diese vielen positiven Initiativen möchten wir weiterführen und durch die Trägerschaft des Kreises stützen. Auch die Unesco-Kommission hat sich deutlich dafür ausgesprochen, die Arbeit der ‚Jungen Biosphäre’ nach Ende der offiziellen Projektlaufzeit fortzuführen.“

Zahlreiche Projekte, vom Bau eines Insektenhotels über Streuobstwiesen abzuernten bis hin zu Kochkursen zur Resteverwertung konnten in den vergangenen Jahren umgesetzt werden. Durch das ehrenamtliche Engagement der Jugendlichen in ihrer Heimat sei eine engere Identifikation mit der Region gelungen. Dies soll auch weiter ein Hauptziel der „Jungen Biosphäre“ bleiben. Projektleiterin Carmen John freut sich dabei auf viele neue Ideen und Impulse von Jugendlichen: „Die Beteiligung junger Menschen in die Gestaltungsprozesse ihrer Heimat ist enorm wichtig und stärkt vor allem auch die Strukturen im ländlichen Raum. Deshalb setzen wir weiterhin darauf, dass die Jugendlichen selbst Ideen entwickeln, was sie konkret in ihrer Umgebung an Projekten oder Workshops durchführen wollen. Ich unterstütze sie dann bei der Umsetzung. Ich bin gespannt, was wir gemeinsam in den nächsten zwei Jahren auf die Beine stellen werden.“