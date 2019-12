Regelung gilt ab 2020 : Saarpfalz-Kreis erhebt keine Jagdsteuer mehr

Homburg Spätestens seit März dieses Jahres hatte es sich angedeutet, am Mittwoch wurde es nun umgesetzt: Der Saarpfalz-Kreis erhebt keine Jagdsteuer mehr. Damit ist nun der Landkreis Saarlouis der einzige im Saarland, der das anders praktiziert.

Gallo erläuterte am Mittwoch in der Sitzung, dass der Unmut der Jäger darüber wachse, dass bisher noch zwei Landkreise die Abgabe erhoben, die anderen aber nicht. In den Haushaltsjahren 2017, 2018 und 2019 hatte der Saarpfalz-Kreis jeweils 45 000 Euro aus der Steuer erhalten. Formell bittet der Kreis nun den Vorstand des Landkreistages Saarland darum, das Thema in der nächsten Sitzung zu behandeln und mit der Jagdsteuer die (letzte verbliebene Landkreissteuer zu beerdigen. Der Landkreistag muss dazu beim Landesgesetzgeber eine entsprechende Gesetzesinitiative anregen. Denn solange die Steuer nicht abgeschafft ist, könnten die Kreise die Steuer ja erheben. Tun sie es nicht, könne die Kommunalaufsicht monieren, es würden nicht alle Einnahmemöglichkeiten ausgeschöpft, heißt es in der Beratungsunterlage zur Sitzung. Egal ob das fruchtet oder nicht wird der Saarpfalz-Kreis aber die Steuer ab 2020 nicht mehr erheben.