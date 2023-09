Sie prägen das gesellschaftliche Miteinander Der Kreis ehrte langjährige Ehrenamtler im Kulturbereich

Die beiden Senioren kamen in Begleitung von Familien- und Vereinsangehörigen zu einem Besuch ins Landratsamt, wo ihnen der Landrat als Anerkennung eine Urkunde überreichte. Natürlich wurde die Zusammenkunft genutzt, um sich auch über Themen des Alltags – was läuft und was nicht läuft – in entspannter Atmosphäre zu unterhalten. Apropos Laufen: Eine weitere Leidenschaft von Rudolf Nieder neben dem Singen kam dabei zu Sprache. Bei den SLB-Langstrecken-Meisterschaften im Stadion in Rehlingen ging auch der Oberbexbacher an den Start und siegte über zehn Kilometer in der Altersklasse M80.