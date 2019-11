Tolle Leistung : Saarpfalz-Gymnasium hat die Nase vorn

Künstliche Intelligenz wird das Thema der Zukunft sein. Vor allem Jugendliche sind fasziniert davon, welche Probleme man damit lösen kann. Hier zeigt Onyx Ashanti, Softwareentwickler aus den USA, einigen Schülern, was sein selbst gebautes Exo-Skelett alles kann. Foto: dpa/Axel Heimken

Homburg Beim Bundeswettbewerb Künstliche Intelligenz belegte die Homburger Schule den ersten Platz. Preisverleihung ist am Samstag in Tübingen.

Beim Bundeswettbewerb Künstliche Intelligenz (KI) hat das Saarpfalz-Gymnasium den ersten Platz belegt. „Damit sind wir die deutschlandweit diejenige Schule, an der das Thema Künstliche Intelligenz am erfolgreichsten ist“, betont Michael Bergau, einer der fünf Informatik-Lehrer an der Schule. Der Preis wurde nicht für ein Einzelprojekt, sondern für die durchschnittliche Leistung in diesem Teilbereich der Informatik verliehen.

„Wir haben nicht nur unsere Oberstufe mit dem Seminarfach Informatik angemeldet, sondern auch die Klassenstufen 9 und 10“, betont Bergau, „und auch die haben sich prima geschlagen, wir wollten den Wettbewerb flächendeckend austragen, damit sich auch die Jüngeren angesprochen fühlen.“

Info

So sehr sich alle über die einzelnen, herausragenden Schülerinnen und Schüler freuen, so sind die Lehrer doch besonders stolz, dass sie es geschafft haben, das allgemeine Niveau des Informatik-Unterrichts ihrer Schule auf ein Niveau zu heben, das bundesweit offensichtlich einmalig ist, betont Bergau nicht ohne Stolz.

Lesen Sie auch Eine Drohne, die was kann : Niko Mansions Drohne erkennt Unkraut

Dicht auf den Fersen sei ihnen eine Schule aus Schleswig-Holstein und aus Baden-Württemberg gewesen, „aber wir haben es letztlich auf Platz eins geschafft, das zählt“, so Bergau weiter. Natürlich lobt er auch seine Top-Schüler, darunter Benedikt Lothschütz und Nico Mansion, die allerdings im Juni ihre Abiturzeugnisse erhalten haben und nunmehr der Saarbrücker Informatik-Fakultät näher steht als ihrer alten Schule. Doch Bergau hofft, dass „dass der Nico und der Benedikt oder zumindest einer von beiden es schafft, am 30. November in Tübingen bei der Preisverleihung persönlich dabei zu sein.“

Lesen Sie auch Schulbeginn : Schuljahresbeginn am Saarpfalz-Gymnasium

Nico habe beispielsweise ein ganz besonderes Projekt für die Landwirtschaft entwickelt: eine Drohne, die über die Felder fliegt und dabei Nutzpflanzen von Unkraut unterscheidet. Das Unkraut kann in der Folge dann mit einer Fräse mechanisch herausgebohrt werden. „Damit“, sagt der Informatiklehrer Michael Bergau, „könnte der großflächige und schädliche Einsatz von Unkrautvernichtungsmitteln deutlich reduziert werden“.

Lesen Sie auch Abitur : Mit Fächer und Zeugnis bei der Abifeier

Seit dem Start des Wettbewerbs am 28. Februar 2019 haben mehr als 2500 Schülerinnen und Schüler in über 1700 Schulteams aus ganz Deutschland an diesem Wettbewerb teilgenommen. Die meisten Teams kamen aus Nordrhein-Westfalen (355), gefolgt von Baden-Württemberg (332).

Unter den Schulen belegte das Saarpfalz-Gymnasium aus Homburg von Anfang an einen Spitzenplatz mit 83 angemeldeten Teams, dicht gefolgt vom Gymnasium Heide-Ost (Schleswig-Holstein) mit 70 Teams. Die Teilnehmenden waren zwischen 14 und 19 Jahren alt, die größte Gruppe stellten mit einem Drittel die 17-Jährigen.

Um die erste Runde zu bestehen, musste mindestens eines dieser drei Kriterien erfüllt sein: Die Teilnehmenden mussten eine ausreichende Punktzahl in den Quiz- und Programmieraufgaben erreichen.

Insgesamt 159 Teams reichten Projektvorschläge ein, die von einer unabhängigen Jury auf ihre praktische Relevanz, die Lösbarkeit durch KI, den Innovationsgehalt und die Durchführbarkeit bewertet wurden.

In der zweiten Runde setzen Schülerinnen und Schüler nun die von ihnen eingereichten Projektideen um. Zugelassen wurden 398 Teams und 642 Schülerinnen und Schüler.

Für die Teilnahme an dieser Runde genügte, dass mindestens ein Teammitglied die erste Runde bestanden hat: Dieses konnte neue Mitstreiter ins Boot holen, um die Projektidee weiter zu bearbeiten.

Ende November endet nun der Schülerwettbewerb mit der großen Abschlussfeier und der Preisverleihung in Tübingen am kommenden Samstag. Die Preise bestehen natürlich in begehrtem Material zur weiteren Erforschung der künstlichen Intelligenz - eine Klassenfahrt nach Mallorca damit ist sicher nicht geplant. Der Informatik-Schwerpunkt am Saarpfalz-Gymnasium ist im Laufe der Jahre zu einer echten Talentschmiede geworden, 43 Schülerinnen und Schüler absolvieren beispielsweise zusammen mit der FH in Zweibrücken bereits ein Juniorstudium in Informatik - manche von den Schülerinnen und Schülern übertreffen oftmals sogar die „echten“ Studenten an Eifer und Ideen.

Es ist eine schöne Geste, dass bei diesem Wettbewerb die Firma Microsoft nicht nur einen KI-Workshop für Schüler anbietet, sondern auch für die Lehrkräfte, denn sie haben, wie im Fall des Saarpfalz-Gymnasiums, einen großen Anteil am Engagement ihrer Schüler.

Dass der Ruf des Saarpfalz-Gymnasiums als Informatik-Schule bei den Eltern gut ankommt, hat Bergau schon länger festgestellt: „Wir haben mal nachgeforscht und festgestellt, dass viele Eltern bewusst unsere Schule auswählen. Es sind oft Eltern, die selbst in IT-Berufen tätig sind. Daher weitet sich auch unser Einzugsgebiet aus, wir haben Anmeldungen von Saarbrücken bis Kaiserslautern.“

Charlotte Sailer, Eleonora Eisenbarth und Johannes Jene (v.l) vom Saarpfalz-Gymnasium weckten bei Grundschulkindern Spaß an der Informatik und gehörten zu den Stützen der Informatik-Gruppe, doch sie sind nach dem Abitur im Juni weg. Lehrer Michael Bergau (r) muss immer wieder Nachwuchs heranziehen, um das Niveau zu halten. Foto: Michael Detzler/ZfM