Preisverleihung an Homburger Schule Schule ist Vorreiter in Sachen Informatik

Mit 17 Preisträgerinnen und Preisträgern erhielt das Saarpfalz-Gymnasium Homburg die Gold-Auszeichnung BwInf-Schule 2023/2024 im Bundeswettbewerb für Informatik. Zudem ist sie die einzige saarländische Schule mit Auszeichnungen in diesem Bundeswettbewerb, der von der Gesellschaft für Informatik gefördert wird, heißt es in einer Pressemitteilung der Kreisverwaltung in Homburg.