150. Geburtstag Saarpfalz-Gymnasium lädt zum großen Jubiläumsfest ein

Das Saarpfalz-Gymnasium in Homburg feiert in diesem Jahr seinen 150. Geburtstag (wir berichteten). Gegründet wurde es im Jahr 1873 als Lateinschule. Deren erste Adresse war die Zweibrücker Straße 28, dann ging es 1888 ins vormalige Bezirksamt, heute Siebenpfeifferhaus. Im Jahr 1924 zog die Schule dann an die Untere Allee.