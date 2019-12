Homburg Wie fühlt es sich an, Bundessieger zu sein? Benedikt Lothschütz und Nico Mansion sind voller Elan von der Preisverlehung zurück.

Beim Bundeswettbewerb Künstliche Intelligenz (KI) hat das Saarpfalz-Gymnasium den ersten Platz belegt. Der Preis für die durchschnittliche Leistung einer Schule verliehen. Seit dem Start des Wettbewerbs haben mehr als 2500 Schülerinnen und Schüler in über 1700 Schulteams aus ganz Deutschland teilgenommen. Ende November endete der Schülerwettbewerb mit einer großen Abschlussfeier und der Preisverleihung in Tübingen, an der Lehrer Michael Bergau und die beiden ehemaligen Schüler Nico Mansion aus Altstadt und Benedikt Lothschütz aus Höchen teilnahmen.

Und diese Unabhängigkeit ist es, die auch Nico und Benedikt einmal in der Woche an die „alte Schule“ zurückbringt, obwohl beide schon seit einigen Monaten studieren, Benedikt an der FH in Zweibrücken, Nico an der Universität des Saarlandes in Saarbrücken - Informatik natürlich. „Es ist einfach immer gut hier“, sagt Benedikt , „man hat alle Freiheiten, man kann am Computer basteln, das ganze Gerät auseinandernehmen, neue Ideen verwirklichen, alleine oder im Team arbeiten.“