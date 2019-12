Homburger Schule bei Mundart-Wettbewerb erfolgreich : Am Saarpfalz-Gymnasium schwätzt ma platt

Am Saarpfalz-Gymnasium schwätzt ma platt

Homburg Das Saarpfalz-Gymnasium räumt derzeit viele Preise ab, darunter auch für Beiträge beim saarländischen Mundartwettbewerb.

Das Thema des diesjährigen siebten Mundart-Wettbewerbs lautete „dabber“. Jeder Saarländer weiß, was damit gemeint ist: dabber dabber heißt schnell, schnell.

Einsenden konnte man einen Prosatext oder ein Gedicht, zusätzlich auch einen Kurztext. Das Ministerium für Bildung und Kultur stellte zusätzlich für Schüler drei Textpreise im Wert von 500, 300 und 200 Euro und die Sparkassen-Finanzgruppe für „coole“ Cartoons mit Sprechblasentext in Mundart jeweils viermal 200 Euro zur Verfügung.

Von diesen sieben möglichen Preisen erreichte das Saarpfalz-Gymnasium insgesamt fünf im Wert von 1.300 Euro. Betreut wurden die jungen Leute wie von ihrem Lehrer Eberhard Jung. Das Saarpfalz-Gymnasium war damit zum siebten Mal in Folge unter den Besten im Mundartwettbewerb der Schulen. Zudem erreichte bei den Erwachsenen Sabine Jung, eine ehemalige Schülerin des Saarpfalz-Gymnasiums und vor 20 Jahren Gründungsmitglied der AG Geschichte, den zweiten Platz in der Kategorie „Kurztext“. Vor vier Jahren hatte sie ebenfalls mit einem Kurztext sogar den ersten Preis erreicht.

Die Preisverleihung fand am 22. November im voll besetzten Großen Sendesaal des Funkhauses Halberg statt. Die Moderatoren des Abends waren Susanne Wachs und Michael Friemel. Für die musikalische Unterhaltung sorgten Charles Gräber mit seiner Band und das Duo „La Schlapp Sauvage“. Der Comedian Ibrahima „Ibo“ Ndiaye aus Senegal, ehemals Germanistik-Student in Saarbrücken, überraschte das Publikum mit der humorvollen Mundart-Darbietung eines Afrikaners im Saarland.

Ausgeschrieben wird der Saarländische Mundart-Wettbewerb seit 2007 im Zweijahresrhythmus von SR 3 Saarlandwelle, der Stadt Völklingen und dem Landkreis St. Wendel. Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot lobte in ihrer Laudatio den Einfallsreichtum der Preisträger. Simeon Viktor Seitz, der Klassesprecher der 8d des Saarpfalz-Gymnasiums, einer der jüngsten Preisträger, erreichte mit seinem Gedicht „Jezz awwer dabber!“ den ersten Platz. Für seinen Text, den er souverän und gewitzt vortrug, erntete er viel Beifall. Marie Chantal Motz aus dem E-Kurs Deutsch 12 erhielt für ihr Gedicht „Klimawannel“ den dritten Preis.

Die Bildungsministerin bekundete in ihrer weitgehend im saarländischen Dialekt gehaltenen Rede ihre große Sympathie für die Mundart: „Platt iss echt was Scheenes!“ Dialekt sei ein Stück Heimat, so die Ministerin. Als ihr mundartliches Lieblingswort nannte sie „Kinnerschees“, sie gehe auch gern „scheese“. Die Laudatio für die vier Cartoon-Preisträger hielt die Präsidentin des Sparkassenverbandes Saar, Cornelia Hoffmann-Bethscheider. Sie verriet, dass sie zu Hause auch Dialekt rede, und appellierte dazu, das kulturelle Gut Mundart hochzuschätzen. Als ihr Lieblingswort bezeichnete sie „eschtamieren“, d.h. wertschätzen.