Siebenpfeiffer-Stiftung : Gesellschaftlicher Wandel und die Folgen

Der Saarpfalz-Gipfel beschäftigt sich seit 2015 regelmäßig mit gesellschaftlichen Wandlungsprozessen und wie diese im Saarpfalz-Kreis positiv gestaltet werden können. Der vierte Gipfel dieser Art steht unter dem Motto „Jeder Einzelne trägt die ganze Verantwortung“ (Willi Graf 1918-1943) und findet am Mittwoch, 4. Dezember, von 9.30 bis 18 Uhr in der Würzbachhalle in Niederwürzbach statt. Das teilt die Kreisverwaltung mit. In diesem Jahr können die Gäste unter anderem mit Siebenpfeifferpreisträger Professor Heribert Prantl und dem Autor von „alte Säcke Politik“, „dem Anwalt der jungen Generation“, Wolfgang Gründinger, darüber diskutieren, ob und wie die gerade stattfindenden Wandlungsprozesse unsere Demokratie herausfordern.