American Football Ein Spektakel zum Saisonabschluss

Für die Footballer der Saar-Pfalz Celtics war ihre Premierensaison in der Verbandsliga Mitte eine Runde zum Lernen. Eine Runde zum Ankommen. Zwar gingen die „Kelten“ in ihren sechs Spielen als Verlierer vom Feld. Trotzdem haben sie in dieser Saison viel gewonnen. Die Freude nach dem letzten Punktspiel am 12. August auf dem Kunstrasenplatz des SV Kirrberg gegen die Alzey Lions war jedenfalls riesig. War den Saarpfälzern in den fünf vorangegangenen Begegnungen kein Touchdown gelungen, trugen die Celtics das „Ei“ gegen Alzey gleich vier Mal in die gegnerische Endzone. Zwar verlor die Mannschaft, die unter dem Dach der SG Erbach spielt, das Football-Spektakel mit insgesamt 90 Punkten am Ende mit 28:62 – doch die rasche Entwicklung, die das Team in seiner ersten Saison, in der es am Ligenbetrieb teilnimmt, genommen hat, war unübersehbar. Erster in der der Verbandsliga Mitte A wurde das luxemburgische Team der Dudelange Steelers (10:2 Punkte) vor Alzey (8:4) und den Saarlouis Saints (6:6). Dudelange empfängt nun am Samstag, 9. September, den Ersten der Verbandsliga Mitte B, die Hanau Ravens, zum entscheidenden Spiel um den Aufstieg.