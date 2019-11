Kreissparkasse Saarpfalz : Ein fröhlicher Abend für die Jubilare

Die Ehrung von Jubilaren und die Verabschiedung von Ruheständlern ist bei der Kreissparkasse Saarpfalz eine gute Tradition. Foto: Thorsten Wolf

Kirkel Die Kreissparkasse Saarpfalz ehrte ihre verdienten Mitarbeiter diesmal in Kirkel mit launigen Reden ihres Chefs.

Es ist eine gute Tradition der Kreissparkasse Saarpfalz, die Dienstjubilare und Ruheständler eines Jahres in einem festlichen Rahmen zu ehren. Gute Tradition ist es auch, diesen Anlass in der Region wandern zu lassen, Jahr um Jahr ist es eine andere gastromomische Destination, die den Rahmen gibt.

Diesmal hatte der KSK-Vorstand mit Armin Reinke und Ralph Marx nach Kirkel in Ressmanns Restaurant eingeladen, um festlich zu ehren und zu würdigen. Ebenso eine gute Tradition dieser Abende ist der launige Auftritt des KSK-Vordstandsvorsitzenden Armin Reinke, der sich, wie er mit einem Grinsen eingestand, für die Rede schon etwas überlegt habe. „Man will ja schon in jedem Jahr etwas anderes sagen. Die Jubilare merken das ja nicht so, aber die Führungskräfte, die dabei sind, denken sich dann: ‚Jetzt sagt der schon wieder das Gleiche‘. Also hab ich mir überlegt, wie ich das besser hinkriege.“

Info Jubilare und Ruheständler der KSK Ihr 25-jähriges Dienstjubiläum bei der Kreissparkasse feiern in diesem Jahr Tanja Balci, Christine Danzer-Klein, Nadine Daut, Bernhard Diemer, Frank Heyd, Dieter Hoock, Volker Kern und Jörg Krämer. 40 Jahre bei der Kreissparkasse sind Angelika Feichtner, Josef Hawener, Maria Hilpert, Camilla Kempf, Horst Kiefer, Ellen Lebron, Thomas Leibrock, Jürgen Rischar, Dieter Usner und Gerd Wolf. In den Ruhestand oder in Altersteilzeit wurden Margarita Berberich, Margit Dehn, Beate Dohr, Sigrid Edelmann, Peter Jegerczyk, Thomas Kihm, Monika Reichhardt, Christel Schäfer, Ute Schumacher, Gerhard Schwarz, Katharina Spies, Christine Stein, Herta Wagner, Michael Walle, Christine Weber und Ursula Zutter verabschiedet.

Geplant habe er dann, erwähnenswerte Fakten aus den Jahren 1979 und 1994 zu präsentieren. „Und dann schlage ich heute morgen die Zeitung auf, lese den Artikel von der Jubilarfeier des Universitätsklinikums und stelle fest, dass man dort genau das Gleiche gemacht hat.“ Den Eindruck, das einfach kopiert zu haben, den wollte Reincke natürlich vermeiden – und trat unter vielen Lachern aus dem Rund auch gleich den Gegenbeweis an.

In der „Not“ haben er dann einen Weg gefunden, die Jubilare und Ruheständler zu würdigen – mit launigen Beschreibungen von generationenbindenden Eigenschaften. So gelte für die, die nun ihr 25-jähriges Dienstjubiläum feiern, dass sie, heute zwischen 40 und 50 Jahren, privat mitten im Leben stünden, beruflich viel Wissen und Erfahrung hätten, mit den entsprechenden Freiräumen, „letztendlich sind Lebens- und Berufserfahrung ihr Kapital“. Die, die nun ihr 40-jähriges Jubiläum feierten, seien unter anderem so zu beschreiben: „In der Regel sind die Kinder aus dem Haus. Wenn nicht – dann gibt es keine Hoffung mehr!“ Das gab wieder Lacher im Kreis der Gäste. Und, mit Blick auf die Qualitäten, die eine so lange Dienstzeit mit sich bringe: „Sie sind quasi eine Bank in der Sparkasse.“

Denen, die nun in den Ruhestand oder in Altersteilzeit gingen, attestierte Reincke statistisch betrachtet für diese Lebensphase das größte Geldvermögen. Und: „Bei ihnen macht sich oft Altersmilde breit und vieles wird oft positiver gesehen.“ Mit dieser Eigenschaft, dem „Positiv-Filter“ im Blick auf die Vergangenheit, verband Reincke mit einem Augenzwinkern auch die Hoffnung, dass die Ruheständler nun eben mit Altersmilde auf die Jahre bei der Kreissparkasse Saarpfalz zurückblickten „und die Kreissparkasse in positiver Erinnerung haben“.