Fußball-Saarlandliga Treuebeweis im Hauen und Stechen um den Aufstieg

Mit wichtigen Personalentscheidungen endet das Jahr 2023 für Fußball-Saarlandligist FSV Jägersburg. Trainer Christian Frank wird dem Tabellenzweiten unabhängig von der Ligazugehörigkeit auch in der kommenden Saison die Treue halten. „Ich fühle mich in Jägersburg sehr wohl. Hier herrscht ein gutes Klima – die Kameradschaft und der Zusammenhalt sind sehr groß“, begründet der 37-Jährige seine Vertragsverlängerung. Frank war im Sommer 2022 von der SV Elversberg II, wo er als Co-Spielertrainer agierte, in den Homburger Norden gewechselt. Beim FSV hatte er Tim Harenberg, der eine Fußballpause einlegen wollte, als Cheftrainer abgelöst. In seiner ersten Saison mit Jägersburg musste Frank den Abstieg aus der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar hinnehmen.