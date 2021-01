Homburger begeistert „DSDS“-Juroren : „Mein Auftritt war super. Es hätte nicht besser laufen können“

Homburg Marvin Frederic Ventura Estradas aus Homburg konnte in der jüngsten Folge von „Deutschland sucht den Superstar (DSDS)“ die Jury mit seiner rauen Stimme überzeugen und ist in der nächsten Runde.

Nach Kevin Jenewein aus Sulzbach, der es kürzlich auch bei seiner dritten „DSDS“-Teilnahme in die nächste Runde geschafft hat, sind nun bereits zwei Saarländer für den ersten Recall in Köln qualifiziert. Und beide haben sich ihre Ziele hoch gesteckt. Während für Kevin fest steht: „Ich will es dieses Mal unbedingt in die Live-Shows schaffen“, sagt Marvin sogar: „Ich möchte DSDS gewinnen.“