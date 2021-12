So wird die Zukunft aussehen: An einem Arbeitsplatz mit telemedizinischer Ausstattung am Universitätsklinikum des Saarlandes in Homburg kann Professor Philipp Lepper in Echtzeit Vitalparameter und diagnostische Ergebnisse von Patienten einsehen, die beispielsweise in Lebach oder St. Ingbert behandelt werden. Diese beiden Kliniken machen beim Pilotprojekt mit, das später auf die ganze Region ausgeweitet werden soll. Foto: Rüdiger Koop/UKS