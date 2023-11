Autofahrer bei Homburg betroffen Autobahnprojekte verzögern sich teils über Jahre – und eins steht sogar auf der Kippe

Dass Autobahnprojekte sich hinziehen, ist nichts Unübliches. Homburg kann etwa in Sachen „Drittes Ohr“ ein Lied davon singen. Doch manches scheint so gar nicht in die Gänge zu kommen. Drei aktuelle Beispiele liefert dazu die Autobahn-GmbH auf Anfrage. Und bei den genannten Zeitschienen ist noch nicht berücksichtigt, dass auch das Bundesverkehrsministerium wegen der gerade ausgerufenen Haushaltssperre in nächster Zeit Verträge für Bauarbeiten auf einer Autobahn gar nicht abschließen könnte.