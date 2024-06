Saarländisches Schüler-Sinfonieorchester Der Musik-Nachwuchs zeigt sein Können

Die Umgebung ist nüchtern, die Stimmung aber gut – und musikalisch befinden sich die Kinder und Jugendlichen, die das saarländische Schüler-Sinfonieorchester (SSO) bilden, bei dieser Probe in der Turnhalle des Saarbrücker Ludwigsgymnasium hörbar auf der Zielgeraden. Im Moment feilen sie an Details zur Melodie der „Flintstones“, die legendäre Zeichentrickserie, die in Deutschland als „Die Feuersteins“ bekannt wurde. Davor war es ein Medley aus bekannten Ohrwürmern verschiedener Disneyfilme, in dem das Orchester die Melodien von „Lion King“ über „Die Schöne und das Biest“, „Aladdin“ bis zu „Arielle“, der berühmten Meerjungfrau aufgreift. Es geht gerade darum, das Tempo zu halten, nicht schneller, aber auch nicht langsamer zu werden – und vor allem zusammenzubleiben. „Nochmal ab Takt 39“, ruft Katharina Becker und hebt den Taktstock. Sie bildet zusammen mit Nadine Kiefer das Leitungsteam des Orchesters. Und sie wechseln sich auch bei dieser Probe immer wieder ab.