Kritik an Tiny-House-Siedlung auf Campingplatz Saar-Grüne: Minister soll Königsbruch-Plan stoppen

Homburg · Die saarländischen Grünen haben sich in der Diskussion um eine mögliche Renaturierung des Königsbruchs-Moores an Innenminister Reinhold Jost gewandt. Sie fordern ihn auf, seine Rolle als Kommunalaufsicht dahingehend wahrzunehmen, dass er den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Freizeit und Naherholung Königsbruch“ in der vorliegenden Form nicht genehmigt.

24.04.2024 , 06:00 Uhr

In Rheinland-Pfalz werden bereits Moore wieder vernässt. Hier weist die Verwaltung des Nationalparks Hunsrück-Hochwald auf die Arbeiten der Stiftung Natur und Umwelt hin, die Bäume rodet und Entwässerungsgräben beseitigt, um die Renaturierung von Mooren zu ermöglichen. Foto: dpa/Peter Zschunke