Antrag des suspendierten Oberbürgermeisters Schneidewinds Ruhestand wirft in Homburg viele Fragen auf

Es kam nach all den Jahren für die meisten überraschend: Der seit 2019 suspendierte Homburger Oberbürgermeister Rüdiger Schneidewind (parteilos, bis 2022 in der SPD) will sich in den Ruhestand versetzen lassen. Nachdem er dies am vergangenen Freitag auf seiner privaten Facebook-Seite angekündigt hatte (wir berichteten), bestätigte er den Schritt auf Anfrage unserer Zeitung am Montag nun auch selbst. Der Antrag sei eingegangen, teilte die Stadtverwaltung mit. Er liege schriftlich vor, trage den Eingangsstempel vom 16. Februar und werde nun geprüft. Der Stadtrat müsse diesem mit Zwei-Drittel-Mehrheit zustimmen. Zwischen dem Eingang des Antrages und der Befassung im Stadtrat müssten „mindestens zwei Wochen liegen“.