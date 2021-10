Knapp zwei Monate vor dem Abwahltermin : Suspendierter OB Schneidewind schreibt Brief an alle Homburger - und erhebt schwere Vorwürfe

Der Homburger Oberbürgermeister Rüdiger Schneidewind (SPD) hat mittlerweile zwei Prozesse hinter sich. Nach mehrfachen Revisionen liegt die Akte nun beim Bundesgerichtshof. Foto: dpa/Oliver Dietze

Homburg Kurz vor dem Termin für das Abwahlverfahren gegen ihn, geht der suspendierte Homburger Oberbürgermeister Rüdiger Schneidewind (SPD) einen besonderen Weg und richtet sich per Schreiben an alle Homburger. Was er damit erreichen will, hat er auf SZ-Anfrage mitgeteilt.