Musikpark Homburg : Festival der richtig harten Gitarrenkunst

Herzlos sorgten mit kompromisslosem Punkrock für einen großen Moment beim „Rough’n‘Tough“-Festival im Homburger Musikpark. Foto: Thorsten Wolf

Homburg Gleich drei Bands tischten am Samstag im Homburger Musikpark gehörig auf. Veiled Eyes aus dem Rhein-Neckar-Raum, Herzlos aus Kaiserslautern und Erzengel aus Mannheim boten beim „Rough’n‘Tough“-Festival eine richtig gute Show.



Von Thorsten Wolf

Wer es hart und heftig mag, der kam am vergangenen Samstag beim „Rough’n‘Tough“-Festival im Homburger Musikpark bestens auf seine Kosten. Mit Veiled Eyes aus dem Rhein-Neckar-Raum, Herzlos aus Kaiserslautern und Erzengel aus Mannheim hatte Achim Müller von der Homburger Kulturgesellschaft drei Bands verpflichtet, die gemeinsam ganz unterschiedliche Spielarten der richtig harten Gitarrenkunst auf die Bühne brachten.

Die Jungs von Veiled Eyes standen da für den eher und im besten Sinne Modern und Alternative Metal, gepaart mit klassichen Sounds. Denny Tailor (Gesang), Marcel Dupont (Gitarre), Peezy (Gitarre), Brian „Shorty“ Short (Bass) und Marvin „Marv“ Towae (Schlagzeug) zimmerten als Opener des Abends fette Bretter zusammen – hatten allerdings in den ersten Minuten soundtechnisch mit einem ausgesprochen dominanten Schlagzeugsound zu kämpfen. Das war schade, denn Veiled Eyes, und das konnte man dann glücklicherweise schnell hören, ist eine Band, die man sich merken sollte. Gerade mal einen Monat spiele man in der Besetzung des Samstags zusammen, auf vier Proben habe man es gebracht, erzählte Sänger Denny nach dem Auftritt. Von dieser kurzen Aufheizphase merkte man wahrlich nichts. Nachdem die Band ihren Sound in den Griff bekommen hatte, konnte man sich einen prächtigen Eindruck vom Potential von Veiled Eyes machen. In Sachen Bühnenpräsenz waren es vor allem Sänger Denny und Basser Brian, die den Auftritt dominierten – sehr zur Freude einiger amerikanischer Fans, die wohl eigens wegen Brian den Weg nach Homburg gefunden hatten. Das mag nicht verwundern, ist der Veiled-Eyes-Bassist doch beruflich auf der US-Airbase in Ramstein unterwegs.

Was Veiled Eyes lieferten, das war straight, hart und abwechslungsreich. Und auch wenn gerade das Schlagzeug am Anfang einige Probleme machte, sorgten doch die vom Bühnenhintergrund in den Raum gedonnerten Beats und gelungenen Breaks dafür, dass die Band weit weg war vom Einheitsgestampfe so mancher Vertreter des Heavy Metals. Aber nicht nur hart konnte die Band, auch in ganz ruhigen Gewässern war man zu Hause, so als Denny Tailor nur mit der Akustik-Gitarre für Feuerzeug-Momente sorgte.

Bevor Erzengel dann als Closer des Abends erneut Neue Deutsche Härte servierten (die Band war im Januar als Ersatz für Ape Shifter beim Epiphany Thunderstorm im Musikpark eingesprungen, wir berichteten), sorgten Herzlos als Sandwich-Band des Festivals mit deutschsprachigem Punkrock für eine weitere Genre-Farbe. Marvin (Gesang), Olla (Bass/Gesang), Andrew (Gitarre/Gesang), Jona (Gitarre/Gesang) und Alex (Drums) waren dabei nicht weniger kompromisslos wie zuvor Veiled Eyes, hämmerten aber in eine ganz andere Kerbe – und das mit ordentlich Wumms! Treibende Gitarren, eine im wahrsten Sinne des Wortes interaktive Bühnenshow und permanenter Speed ließen vergessen, dass es in Sachen Publikumszuspruch gerne etwas üppiger hätte ausfallen können. Aber augenscheinlich tun sich die Homburger immer noch recht schwer mit Bands, die sich nicht dem mehr oder weniger gelungenen Covern von sicheren Hits verschrieben haben. Oder, um es mit den Worten eines Gastes zu sagen: „Würden hier jetzt Schlager von Helene Fischer, Andrea Borg und anderen laufen, dann wäre der Laden voll. Die Leute wollen eben lieber einfach Party-Feiern.“

Wenn geben, dann alles geben: Veiled Eyes sorgten mit ihrer Show für einen mehr als gelungenen Auftakt des „Rough’n’Tough“-Festivals. Foto: Thorsten Wolf