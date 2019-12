Europäischer Kulturpark : Die heimischen Vögel und das Insektensterben

Homburg/Reinheim Fotografin Rosemarie Kappler stellt ihre Aufnahmen im Europäischen Kulturpark Reinheim-Bliesbrück aus.

Emotionalisieren möchte auch die Ausstellung „Fögel und Valter“. Jedoch versucht sie, nicht mit Worten in laufende Diskussionen einzugreifen. Hier geht es mehr um die Sensibilisierung für die Artenvielfalt. Die meisten Aufnahmen sind in der hiesigen Region entstanden: in der Biosphäre Bliesgau, am Höcherberg und in der Westpfalz. Bewusst wurde der Titel „Fögel und Valter“ gewählt, weil sich viele Menschen kaum Gedanken um „Vögel und Falter“ machen.