„Ferien Special & Family Fun“ : Römermuseum bietet in Ferien Mitmachaktionen an

Römermuseum bietet in Ferien Mitmachaktionen an

Homburg Keine gute Nachrichten übermittelt die Stadtpressestelle: Das beliebte Ferienprogramm „Immer wieder dienstags“ des Römermuseums könne in diesem Jahr Corona bedingt leider nicht stattfinden. Das Team des Römermuseums habe sich Gedanken gemacht, wie der Museumsbesuch dennoch für Kinder bzw. für die ganze Familie zu einem besonderen Erlebnis werden kann.

So biete man in den Sommerferien vom 7. Juli bis 11. August jeden Dienstag von 11 bis 17 Uhr ein offenes Mitmach-Programm an. Kinder, die mit einer oder mehreren Begleitpersonen das Museum besuchen, hätten die Möglichkeit, ein römisches Handwerk auszuüben und in der Kindergrabung fündig zu werden. Darüber hinaus seien Familien herzlich eingeladen, sich auf der ausgeschilderten Picknick-Wiese niederzulassen und bei einer gemütlichen Rast das schöne Ambiente und die Natur zu genießen. „Decke und Verpflegung daher bitte nicht vergessen!“, so der Tipp.