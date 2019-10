„Mannlich meets...“ : „Blue Notes“ mit Pop- und Funk-Note

Ro Gebhardt gehört auch international zur ersten Liga der Gitarristen. Foto: Ro Gebhardt/Elisa Cutulle'

Homburg Gitarrist Ro Gebhardt kommt mit einer international besetzten Band zum Konzert ans Homburger Mannlich-Gymnasium. Auch als Dozent hat sich der Musiker einen Namen gemacht. Inzwischen ist sein zweites Buch erschienen.

Ro Gebhardt und das Mannlich-Gymnasium – das ist eine inzwischen lange und gute Kooperation. Der international renommierte Jazz-Gitarrist macht mit seiner Band Ro Gebhardt & Friends im Rahmen der Tour 2019 „Blue music for a blue planet“ am Freitag, 8. November, 19.30 Uhr, im Mannlich-Gymnasium Station.

Ro Gebhardt ist sonst eher bekannt durch seine Groß-Projekte in Richtung Big-Band-Sound, Funk und Latin oder seine Solo-Auftritte. Mit dabei ist diesmal ein international besetztes Ensemble: Armindo Ribeiro, Portugal (vocals/keys/akkordeon), Jean-Marc Robin, Frankreich (drums), Gernot Kögel, Mannheim (bass), Joanna Kiolbassa, Polen (vocals) und natürlich Ro Gebhardt, Bexbach (git). Auch dieses Mal darf dazu ein Überraschungsgast nicht fehlen.

Info Tickets gibt’s schon im Vorverkauf Eintrittskarten zum Konzert am 8. November, 19.30 Uhr, in der gibt es im Sekretariat der Schule oder per Reservierung für die Abendkasse unter E-Mail

mannlich-meets@outlook.com. Erwachsene zahlen nur 16 Euro, Schüler bis zwölf Jahre erhalten Karten für zehn Euro. www.mannlich-gymnasium.de

„Jazz goes Pop goes Funk“, so könnte man das Programm auf einen Nenner bringen – Stücke aus Jazz, Pop, Blues, Funk und Brasil sind in neuen Arrangements zu hören, sowie eigene Werke von Ro Gebhardt von der aktuellen CD „Fruit of Passion“.

In der Konzert-Reihe „Mannlich meets …“ waren in den vergangenen Jahren schon zahlreiche Künstler zu Gast am Christian-von-Mannlich-Gymnasium. Die Konzertorganisation übernimmt in bewährter Weise die AG Eventmanagement und -technik des Gymnasiums. „Da stimmt einfach das Gesamtpaket“, zollt Gebhardt der Schüler-AG Lob. Die Schüler kümmern sich um Beleuchtung, um Sound, um Plakatierung, Bewirtung etc., „das ist schon ziemlich professionell“, erklärt Gebhardt.

Als Gitarrist hat sich Roland Gebhardt, der aus Neunkirhen stammt und in Bexbach lebt, auch international einen Namen gemacht, und mit vielen renommierten Jazzmusikern gespielt; dazu ist er immer wieder als Dozent tätig. Wieviel Arbeit dahintersteckt, bis, was auf der Bühne so federleicht daherkommt, dann auch wirklich sitzt, kann der Laie nur erahnen. Üben, üben, üben ist angesagt, bis man das „Vokabular“ beherrrscht.

Preisgekrönt: Jazz Alphabe t Foto: Verlag. Foto: Ro Gebhardt