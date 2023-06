Homburger Kulturreihe Es soll ein Konzert der Superlative werden

Den Kreis-Chorverband (KCV) gibt es nun sage und schreibe seit 100 Jahren. Das will gefeiert werden. Den Auftakt machten Anfang des Jahres das Neujahrskonzert und der Kommers, beides fand im örtlichen Saalbau statt. Jetzt geht es weiter unter freien Himmel mit einem Mega-Chor-Event. Hierfür bekam der KCV in Kooperation mit der Interessengemeinschaft (IG) Homburger Altstadt einen ganzen Tag im Rahmen des Musiksommers zur Verfügung. Der Zeitrahmen war so schnell und üppig mit Anmeldungen von den Chören gefüllt, dass die Veranstaltung sogar schon um 10.30 Uhr starten kann.