Pop und Jazz auf dem historischen Marktplatz Ein Riesentrubel beim Musiksommer

Wie formuliert es der gemeine Saarländer, wenn er von einer Sache so richtig überrascht ist? Natürlich mit einem gutturalen „Oh leck!“. Diese Formulierung dürfte so manchem am Freitagabend in den Sinn gekommen sein, als er gegen 20 Uhr in Homburg von der Eisenbahnstraße oder der Saarbrücker Straße auf den historischen Marktplatz einbog. Was da bei „Querbeat“ und dem Auftritt der Roxette-Coverband Rox los war, konnte man ohne zu lügen mit „Himmel und Menschen“ beschreiben. Von vorne bis hinten war der Platz mit Gästen geflutet, die ab der St.-Michael-Straße abgesperrte Saarbrücker Straße verwandelte sich in ein Straßencafé – und das buchstäblich.