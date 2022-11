Umzug und Martinsfeuer in Homburg : Riesenbeteiligung beim Martinsumzug in Homburg

St. Martin, dargestellt von Jonathan Geib, und der Bettler (Philipp Simon), standen im Mittelpunkt bei der St.-Martins-Feier am Freitagabend auf dem historischen Marktplatz in Homburg. Foto: Markus Hagen

Homburg So viele Kinder jeden Alters mitsamt ihren Eltern und Verwandten hatte man in Homburg schon lange nicht mehr zusammen gesehen. Schätzungsweise 1200 kleine und große Besucherinnen und Besucher nahmen am Freitagabend am St.-Martins-Umzug teil und trafen sich anschließend zum Martinsfeuer auf dem historischen Marktplatz.

Andrea Sailer, die Leiterin der Homburger Stadtbücherei, gegenüber unserer Zeitung: „Bereits im vergangenen Jahr, als nach einjähriger coronabedingter Pause wieder ein Umzug stattfinden konnte, kamen viele Besucher. Aber diesmal war die Zahl unserer Gäste noch größer.“ Wie gut, dass man sich auf die vielen Gäste bezüglich Zuckerbrezeln entsprechend eingestellt hatte. Helfer des Malteser Hilfsdienstes verteilten nicht weniger als 900 Stück dieses Zuckergebäcks. 600 Brezeln hatte die Stadt Homburg zur Verfügung gestellt, 300 kamen vom Restaurant Ohlio.

Mit ihren teilweisen selbst im Kindergarten gebastelten Laternen strömten schon früh Kinder in Begleitung zum historischen Marktplatz. Hier hatten Mitglieder des Feuerwehr-Löschbezirks Homburg-Mitte auch diesmal mitten auf dem Platz ein großes Feuer entzündet. Die Spannung wuchs, und gegen 17 Uhr war es dann so weit: St. Martin hoch zu Ross, den der Zweibrücker Jonathan Geib wie im Vorjahr darstellte, und der Bettler (Philipp Simon aus Homburg) standen im Mittelpunkt des Geschehens. Gemeinsam ging es dann vom Marktplatz durch die Innenstadt: über die St.-Michael-Straße, Talstraße, Fruchthallstraße und Karlsbergstraße wieder zurück zum historischen Marktplatz. Andrea Sailer las die Geschichte des heiligen Martin vor, während St. Martin und Bettler die Szenen optisch umsetzten.