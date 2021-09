Wiedereröffnung in Erbach : Defekte Haushaltsgeräte werden instandgesetzt

Homburg/Erbach Das Reparatur-Café in Erbach nimmt an diesem Donnerstag wieder den Betrieb auf. Mitwirkende werden gesucht.

Der Toaster streikt und das Radio gibt keinen Ton mehr von sich. Die Kaffeemaschine hat auch ihre beste Zeit hinter sich und der Föhn sendet erste Blitze aus, was der Frisur nicht sonderlich guttut. Unter dem Motto „Reparieren statt wegwerfen“ öffnet am kommenden Donnerstag, 16. September, von 14 bis 17 Uhr (letzter Annahmeschluss für Geräte) wieder das Reparatur-Café in Erbach. Es ist in den Räumen der Ausbildungswerkstätten der Arbeiterwohlfahrt in der Lappentascherstraße100 zu finden.